В США умерла астроном Вера Рубин, работа которой помогла открыть темную материю

Об этом сообщил ее сын, профессор геонаук в Принстонском университете Аллан Рубин, передает РБК со ссылкой на Associated Press.

Исследовательнице было 88 лет.

По словам собеседника издания, Рубин умерла еще 25 декабря по «естественной причине». Остальных подробностей Аллан Рубин не сообщил.

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Американский астроном, занимаясь изучением правильности законов вращения галактик и их скоплений, обнаружила, что галактики вращаются не так, как предполагалось ранее. Вере Рубин удалось обосновать теорию, что работу этого закона нарушала некая другая сила, а именно — темная материя.

Научные достижения Рубин принесли ей множество наград, в числе которых — Национальная медаль науки, которую она получила в 1993 году от тогда президента США Билла Клинтона. Кроме того, Вера Рубин стала второй женщиной-астрономом, избранной в состав Национальной академии наук.

За всю свою научную карьеру астроном исследовала более 200 галактик.