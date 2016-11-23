В ЕКА назвали причину крушения Schiaparelli при посадке на Марс

Об этом говорится в сообщении Европейского космического агентства, передает РБК.

Читайте такжеЗапущенный на Марс в 2003 году зонд Beagle 2 не разбился – ученые

По данным европейских ученых, в то время, когда посадочный модуль вошел в атмосферу Марса, измеряющий угловые скорости блок выдал системе управления некорректные данные о высоте, на которой находится аппарат. Как отметили в ЕКА, высота оказалась отрицательной, ниже уровня поверхности, в результате чего программное обеспечение модуля раньше времени раскрыло парашют, включило тормозные двигатели и активировало систему посадки.

В ЕКА подчеркнули, что это пока предварительные выводы технического расследования причин крушения спускаемого модуля на поверхность Марса. Точные детали, уточнили ученые, будут опубликованы в начале 2017 года.

Как сообщал УНИАН, первая группа космических аппаратов миссии "ЭкзоМарс-2016", в которую вошел модуль Schiaparelli, была запущена с Байконура 14 марта. 19 октября модуль вошел в атмосферу Марса, после чего связь с ним оборвалась.