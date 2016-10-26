Возможной причиной крушения модуля Schiaparelli на Марсе мог стать компьютерный сбой

Об этом пишет журнал Nature со ссылкой на работающего в составе ExoMars Андреа Аккомаццо, передает РБК.

Наиболее вероятной причиной падения аппарата мог быть сбой программного обеспечения, которое должно было собирать данные получаемы от различных сенсоров. Это могло привести к тому, что аппарат посчитал, что он находится ближе к планете, чем он был на самом деле, отмечает Аккомаццо.

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На 4 минуте 41 секунде приземления аппарат начал падение. Так, по словам работающего в программе ученого Хорхе Ваго, тепловой щит и парашют были извлечены раньше времени. В связи с этим двигатели, которые должны были в течение 30 секунд тормозить модуль до приземления, после трех секунд работы были выключены, потому что компьютер аппарата решил, что он был уже почти на земле. Кроме того, компьютер даже включил инструменты для замера температуры Марса и электрического поля, хотя данных они и не собрали.

Модуль, вероятно, падал с высоты от двух до четырех км со скоростью до 300 км/час.

Ученые постараются воссоздать ошибку, используя виртуальную систему посадки, которая будет симулировать посадку аппарата. Так они понять и исправить проблему, перед тем как начнут дорабатывать аппарат миссии ExoMars 2020.