Самый дорогой ”Запорожец” в Украине (5 фото)

После глобальной реставрации старый "Запорожец" можно превратить в шикарное ретро-авто.

Владелец "жужика" из Ивано-Франковска сделал из своего "Запорожца" настоящий шедевр.

Автомобиль с оригинальной покраской, шикарным салоном, навороченными колесами и двигателем от "Мицубиси" теперь он оценивает в 15 тысяч долларов.

Автолюбители говорят, что на сегодняшний день это самый дорогой "горбатый" в Украине.

Газета "Сегодня"

Фото c сайта zaz-revolution.if.ua