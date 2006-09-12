Самый дорогой ”Запорожец” в Украине (5 фото)
13:56, 12 сентября 2006Наука и IT
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Владелец оценивает свой "жужик" в $15 тысяч
После глобальной реставрации старый "Запорожец" можно превратить в шикарное ретро-авто.
Владелец "жужика" из Ивано-Франковска сделал из своего "Запорожца" настоящий шедевр.
Автомобиль с оригинальной покраской, шикарным салоном, навороченными колесами и двигателем от "Мицубиси" теперь он оценивает в 15 тысяч долларов.
Автолюбители говорят, что на сегодняшний день это самый дорогой "горбатый" в Украине.
Газета "Сегодня"
Фото c сайта zaz-revolution.if.ua
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