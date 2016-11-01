В США ученые "научили" шпинат распознавать взрывчатку

Об этом сообщает Naked Science.

Для создания сенсора ученые использовали шпинат огородный (Spinacia oleracea), выращенный традиционным способом. В мезофил (основную ткань листа) исследователи ввели раствор углеродных наночастиц и нанотрубок, рассчитанных на распознавание нитроароматичних соединений - основы многих взрывчатых веществ.

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В ходе жизнедеятельности растение поглощает из почвы воду с растворенными в ней нитроароматическими соединениями. Поступая вверх по корням и стеблю, эти вещества аккумулируются в мезофиле, где распознаются нанотрубками. В результате спектр излучения меняется в течение последних 10 минут.

Для распознования реакции лист шпината освещают лазером, в ответ на который нанотрубки начинают светиться в ближней инфракрасной области (до 1,3 мкм). Увидеть это можно с помощью инфракрасной камеры. Также сигнал можно "снять" с помощью смартфона с инфракрасным фильтром.