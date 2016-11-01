В США ученые "научили" шпинат распознавать взрывчатку
Американские ученые изобрели технологию, которая позволяет превратить шпинат на "детектор" взрывчатки.
Об этом сообщает Naked Science.
Для создания сенсора ученые использовали шпинат огородный (Spinacia oleracea), выращенный традиционным способом. В мезофил (основную ткань листа) исследователи ввели раствор углеродных наночастиц и нанотрубок, рассчитанных на распознавание нитроароматичних соединений - основы многих взрывчатых веществ.
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В ходе жизнедеятельности растение поглощает из почвы воду с растворенными в ней нитроароматическими соединениями. Поступая вверх по корням и стеблю, эти вещества аккумулируются в мезофиле, где распознаются нанотрубками. В результате спектр излучения меняется в течение последних 10 минут.
Для распознования реакции лист шпината освещают лазером, в ответ на который нанотрубки начинают светиться в ближней инфракрасной области (до 1,3 мкм). Увидеть это можно с помощью инфракрасной камеры. Также сигнал можно "снять" с помощью смартфона с инфракрасным фильтром.