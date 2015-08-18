Сервис Google Hangouts запустил собственный сайт

Сайт предоставляет возможность использования трех основных функций Hangouts: звонки, видео звонки и обмен сообщениями, сообщает ZN.UA со ссылкой на издание The Verge.

Читайте такжеЗа свой домен Google будет платить $8 в год

Для каждой из них предусмотрены большие кнопки, позволяющие начать использование. Hangouts привлекает к себе особое внимание разработчиков Google, поскольку на данный момент существует огромная база данных людей с аккаунтами Google, которые могут использовать сервис Hangouts для общения. Преобразуя сервис в формат отдельного сайта, Google превращает Hangouts в инструмент, который может использовать любой пользователь.

Как сообщал УНИАН, 11 августа Google начал масштабную реструктуризацию бизнеса. Главной компании Alphabet будут подчинены исследовательский центр Google X Lab, инвестиционные подразделения Google Ventures и Google Capital, YouTube, а также поисковый сервис Google.