Китай запустит новую космическую миссию "Шеньчжоу-11" к своей орбитальной лаборатории

Китай запустит пилотируемый корабль "Шеньчжоу-11" (Shenzhou-11) к своей орбитальной лаборатории "Тяньгун-2" (Tiangong-2) 17 октября, сообщает РБК со ссылкой на представителя китайской программы пилотируемых космических полетов У Пин.

"Запуск ракеты-носителя Long March-2 запланирован на 02:30 17 октября с космодрома Цзюцюань в северо-западной провинции Китая Ганьсу. В настоящее время космический аппарат установлен на стартовую площадку, технические службы приступили к заправке ракеты-носителя топливом", - говорится в сообщении.

Отмечается, что экипаж корабля будет состоять из двух космонавтов: 50-летнего командира Цзин Хайпэна и Чэнь Дуна. Им предстоит в течение двух дней после старта выполнить миссию по стыковке с модулем орбитальной лаборатории "Тяньгун-2", где они проведут 30 дней. Как подчеркивает агентство, это будет рекордное время пребывания специалистов пилотируемых полетов Китая за всю историю национальной космонавтики. Члены экипажа также проведут на орбите ряд научных экспериментов.

Читайте также"Долгое молчание": Китай признал неуправляемость и скорое падение на Землю своей орбитальной станции

Агентство отмечает, что таким образом Китай приближается к своей цели поставить и обустроить постоянную космическую станцию для проживания людей к 2022 году.

В середине сентября Китай запустил на орбиту космическую научную лабораторию "Тяньгун-2".​ На ее борту находится самый крупный в мире высокочувствительный детектор гамма-излучения, который совместно разработали китайские и европейские инженеры. Всего на борту модуля находится 14 разных видов научного оборудования.

"Тяньгун-2" является уже второй китайской космической станцией, приспособленной для проживания и работы людей. Ранее такими технологиями обладали только СССР, Россия и США. Модуль "Тяньгун-1" был запущен в 2011 году, однако в марте 2016 года станция выработала свой операционный ресурс, и данные со станции перестали поступать.