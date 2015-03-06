Китай планирует запустить в космос собственную орбитальную станцию

Об этом заявил генеральный конструктор программы создания китайских космических станций Чжан Бонань, передает ТАСС.

Предполагается, что станция будет состоять из нескольких модулей, в которых будут работать китайские и иностранные космонавты, рассказал он.

Сейчас китайские конструкторы занимаются разработкой систем жизнеобеспечения для будущей станции, в частности оборудования для регенерации кислорода и воды.

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По словам Чжан Бонаня, соответствующие технологии уже были опробованы на находящемся на орбите обитаемом модуле "Тяньгун-1" ("Небесный дворец-1"), запущенном КНР. Их испытания продолжатся в этом и следующем году.