Суд запретил доступ к двум самым популярным блогам в Турции

Тысячи пользователей интернета в Турции лишили доступа к двум самым популярным в стране блогам, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на местную прессу.

По решению суда заблокирован доступ к адресам www.blogger.com и www.blogspot.com, при этом мотивы, которыми руководствовались власти, не называются. При открытии страниц, где ежедневно размещают свои дневники и фотографии турецкие блоггеры, появляется надпись "Доступ прекращен по решению суда".

В течение этого года в Турции по решению судебных инстанций был заблокирован доступ к 1112 сайтам, пишет газета "Радикал", отмечая, что эта страна превратилась в "государство, где господствует цензура".

Издание напоминает, что более шести месяцев в Турции был закрыт доступ к сайту Youtube из-за размещения на нем роликов, порочащих основателя государства Мустафу Кемаля Ататюрка.

В октябре стамбульский суд заблокировал доступ к интернет-сайту газеты "Ватан" после обращения креациониста и борца с теорией эволюции Адана Октара.

Согласно местному Уголовному кодексу, судебные власти вправе заблокировать доступ к любому сайту на основании множества причин.