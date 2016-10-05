Нобелевскую премию по химии присудили троим ученым за молекулярные машины

Как говорится в пресс-релизе Нобелевского комитета, они создали молекулы с контролируемыми движениями, которые могут выполнять определенные задания, передает Медуза.

BREAKING NEWS 2016 #NobelPrize in Chemistry to Jean-Pierre Sauvage, Sir J. Fraser Stoddart and Bernard L. Feringa pic.twitter.com/buInkIc1KC — The Nobel Prize (@NobelPrize) October 5, 2016

Француз Жан-Пьер Соваж из Страсбургского университета и шотландец сэр Фрэзер Стоддарт из Северо-Западного университета в штате Иллинойс поделят между собой половину премии, другая половина достанется голландцу Бернарду Феринге из Университета Гронингена в Нидерландах. Размер премии составляет 800 тысяч крон.

Напомним, что в 2015 году Нобелевскую премию по химии присудили Томасу Линдаллу (Великобритания), Полу Модричу и Азизу Санкару (оба — США) за исследования механизма репарации ДНК.