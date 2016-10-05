Нобелевскую премию по химии присудили троим ученым за молекулярные машины

13:03, 05 октября 2016
Наука и IT
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Нобелевскую премию по химии в 2016 году получили Жан-Пьер Соваж, сэр Фрэзер Стоддарт и Бернар Феринга за "проектирование и синтез молекулярных машин". 

Нобелевскую премию по химии присудили за молекулярные машины / REUTERS

Как говорится в пресс-релизе Нобелевского комитета, они создали молекулы с контролируемыми движениями, которые могут выполнять определенные задания, передает Медуза.

Француз Жан-Пьер Соваж из Страсбургского университета и шотландец сэр Фрэзер Стоддарт из Северо-Западного университета в штате Иллинойс поделят между собой половину премии, другая половина достанется голландцу Бернарду Феринге из Университета Гронингена в Нидерландах. Размер премии составляет 800 тысяч крон. 

Напомним, что в 2015 году Нобелевскую премию по химии присудили Томасу Линдаллу (Великобритания), Полу Модричу и Азизу Санкару (оба — США) за исследования механизма репарации ДНК. 

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