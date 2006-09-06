Nissan представил компактную машину для европейского рынка (фото)

Компания Nissan представила новый компактный кроссовер для европейского рынка. Презентация модели Qashqai прошла в среду в Париже. Автомобиль создан на основе одноименного концепт-кара, премьера которого состоялась на Женевском автосалоне в 2004 году.

По своим габаритам новый кроссовер Nissan близок к городским хэчбэкам класса "С". Длина автомобиля составляет 4310 миллиметров, ширина - 1780 миллиметров, а высота - 1610 миллиметров.

Nissan Qashqai будет комплектоваться бензиновыми моторами объемом 1,6 и 2,0 лита мощностью 115 и 140 лошадиных сил соответственно. Для Западной Европы также предусмотрены дизельные двигатели объемом 1,5 и 2,0 литра, мощность которых составит 106 и 150 лошадиных сил, однако в Россию дизельные кроссоверы поставляться не будут.

В зависимости от силового агрегата, автомобиль может быть оснащен механической пяти- или шестиступенчатой коробкой передач, новым шестиступенчатым автоматом, а также бесступенчатым вариатором CVT. Версии с двухлитровыми моторами получат систему полного привода ALL-MODE 4x4.

Производство Nissan Qashqai начнется на заводе компании в Великобритании. Кроме европейского рынка и России, автомобиль будет поставляться в Японию, а также на Ближний Восток. Продажи новинки начнутся в феврале 2007 года.

Автолента.ру