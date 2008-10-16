Кризис не затронет мобилки и интернет в Украине

Гендиректор ОАО «Фарлеп-Инвест» Юрий ЧУЙКОВ считает, что финансовый кризис существенно не отразился на украинском рынке телекоммуникационных услуг.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение он высказал на презентации нового бренда «Vega», под которым с сегодняшнего дня будет работать группа компаний «Фарлеп-Оптима» («Фарлеп-Инвест» является ее управляющей компанией).

Отвечая на вопрос журналистов о том, не пришлось ли компании корректировать свои планы и инвестиции в связи с мировым и внутриукраинским финансовым кризисом, Ю.ЧУЙКОВ отметил: «Кризис не кризис, а телекоммуникационные услуги всегда нужны. Думаю, средств нам хватит, и спрос на наши услуги не уменьшится».

Кроме того, по словам Ю.ЧУЙКОВА, многие эксперты считают, что в мире «самую худшую точку кризиса уже прошли» и этот кризис не будет длительным.

В свою очередь, директор по развитию бизнеса ОАО «Фарлеп-Инвест» Константин КОЛЕСОВ добавил, что даже в условиях кризиса спрос на телекоммуникационные услуги возрастает. По его словам, для многих кризис вылился в необходимость искать новые направления работы, новых партнеров по бизнесу, новых клиентов, а такие поиски - это, в первую очередь, «телефон и Интернет».