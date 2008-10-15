В США Национальная беспроводная сеть будет бесплатной

Американская компания M2Z Networks получила решение Федеральной комиссии по связи США, который поможет ей развернуть национальную бесплатную беспроводную сеть, передает France Press. M2Z обещает обеспечить бесплатным широкополосным доступом в интернет 95 процентов населения США в течение 10 ближайших лет.

Комиссия заявила, что не обнаружила значительного риска помех при использовании свободного участка радиочастотного спектра в диапазоне от 2155 до 2175 мегагерц (т.н. AWS-3), на который и претендует M2Z. Она просит сдать ей в аренду этот участок спектра с мая 2006 года.

Более крупные телекоммуникационные компании США выступают против использования этих частот. В частности, корпорация T-Mobile утверждала, что использование AWS-3 для передачи данных будет вносить помехи в работу мобильных устройств, работающих в смежном диапазоне AWS-1 (от 2110 до 2155 мегагерц).

Для того, чтобы избежать помех, понадобится принять определенные меры предосторожности. Тем не менее, Федеральная комиссия готова попытаться продать данный участок спектра на конкурсе.

Лента.ру