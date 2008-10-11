Исландия была выставлена на продажу на аукционе eBay

Исландия была выставлена на продажу на этой неделе на интернет-аукционе eBay продавцом из Великобритании по стартовой цене 99 пенсов.

Как пишет интернет-сайт французской газеты “Le Figaro”, автор объявления назвал свое предложение “уникальной возможностью приобрести страну на севере Европы”.

В результате интернет-аукциона, стоимость достигла 10 млн. фунтов стерлингов (12,6 млн. евро).

“Расположенная на севере Атлантики, Исландия подарит счастливому победителю аукциона населенную среду, исландских коней и относительно спокойное финансовое состояние”, - рекламировал продавец свой товар.

“Гренландия и Бьорк не включены в лот”, - добавил автор.

Однако позже эта позиция уже исчезла из лотов аукциона eBay.