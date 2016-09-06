Google запатентовал систему распознавания полицейских машин на дороге

Система, которая позволяет определить приближение полицейской машины, предложит соответствующим образом отреагировать: уступить дорогу или остановиться по требованию полиции, передает РБК.

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В патенте, зарегистрированном в США, описывается технология, которая сможет распознавать проблесковые маячки экстренных служб. Датчики системы будут различать красный и синий цвета, а также последовательность вспышек и таким образом определять, что имеют дело с полицейской машиной.

Технология также позволит установить направление движения полицейского автомобиля и определить, требует ли ситуация ответной реакции. Система сможет узнавать и машины скорой помощи, если в нее ввести данные о соответствующей последовательности сигналов.

Беспилотные автомобили Google наездили уже более 1 млн миль по общественным дорогам в тестовых поездках, пишет The Telegraph. По сведениям издания, компания ведет переговоры с британскими властями о разрешении использовать беспилотные автомобили, и в Google считают, что Великобритания является одним из лидеров в разработке соответствующего законодательства.

Отрасль беспилотных технологий ежегодно увеличивается на 16% и к 2025 году будет стоить 900 млрд фунтов, отмечает The Telegraph.