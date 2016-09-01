SpaceX сообщила, что в результате взрыва на пусковой платформе никто не пострадал

"SpaceX подтверждает, что при подготовке к сегодняшнему стандартному огневому испытанию произошла аномалия на стартовой площадке, в результате которой произошла потеря ракеты и груза, что был на борту. Согласно стандартной процедуре, на стартовой площадке никого не было, поэтому никто не пострадал", - говорится в официальном заявлении.

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Также прокомментировали событие воздушные силы, на чьей базе располагалась ракета-носитель. "Примерно в 9:07 утра произошел взрыв на станции запуску Воздушных сил на мысе Канаверал. Текущие данные свидетельствуют, что пострадавших в происшествии нет, так же нет угрозы общественной безопасности", - сообщают воздушные силы США.

Как сообщал УНИАН, старт ракеты-носителя Falcon 9 был назначен на субботу, 3 сентября. Она должна была доставить на орбиту израильский спутник Амос-6.