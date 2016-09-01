В Риме ученые нашли послание Муссолини для потомков

Написанный на латыни текст был захоронен вместе с золотыми монетами под основанием монолита, который располагается в центре Итальянского форума, сообщает ВВС со ссылкой на ZN.ua.

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По словам исследователей, текст был спрятан для того, чтобы его нашли потомки Муссолини, а не его современники. О существовании текста под обелиском никто не знал. Послание было написано Аурелио Джузеппе и состоит из 1200 слов. Оно разделено на три части, первая из которых посвящена развитию фашизма и становлению Муссолини.

В ней говорится о том, что после Первой мировой войны Италия была восстановлена только благодаря "нечеловеческой прозорливости и решительности" Муссолини.

Второй раздел рассказывает о Фашистской молодежной организации, а третий — о строительстве Итальянского форума и обелиска.