Гитлер хотел похитить Папу Римского - СМИ

Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылко Daily Mail.

Издание ссылается на Антонио Ногара, который является сыном бывшего директора музеев Ватикана Бартоломео Ногара.

Антонио Ногара заявил, что священник Джованни Баттиста Монтини (позднее ставший папой Римским Павлом VI), посетил его отца зимним вечером 1944 года в его служебной квартире в Ватикане. Монтини сообщил, что он узнал от британской и американской разведок о том, что нацисты разработали план по «аресту и депортации Святого Отца». Согласно плану, Пий должен был быть схвачен двумя нацистами под предлогом «защитить его». Монтини отметил, что, согласно контрплану союзников, папа должен был спрятаться на 2-3 дня до прибытия специального спецназа союзников, который должен был спуститься на парашютах недалеко от Рима и спасти папу римского от нЧитайте также"Путин - не Гитлер": Запад переоценивает президента РФ и опасность, которую он несет - эксперт

Антонио Ногара умер в 2014 году и текст о возможном похищении Папы был найден после его смерти и опуликован только в настоящее время в ватиканской газете L'Osservatore Romano.

Отмечается, что план никогда не был приведен в действие. А уже после Второй мировой войны ватиканские священники помогали беглым нацистам перебраться в Южную Америку, используя паспорта Ватикана и Красного креста.

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