Американцы создали беспилотный топливозаправщик

Американская компания Sargent Fletcher создала беспилотный топливозаправщик и готовится к проведению его испытаний. Как сообщает Aviation Week, полеты будут выполняться на полигоне Юма в штате Аризона.

В испытаниях автономной системы дозаправки в воздухе, которые продлятся в течение недели, будет задействован второй беспилотник со штангой-топливоприемником. Планируется, что по команде с земли он выполнит сближение с заправщиком по передаваемым им сигналам GPS.

На расстоянии 9 метров инфракрасные датчики на штанге беспилотника захватят излучение стыковочного конуса штанги топливозаправщика. Дальнейшее сближение продолжится в автономном режиме вплоть до контакта двух штанг. Непосредственная перекачка топлива в ходе испытаний не предусмотрена.

Ранее беспилотники совместные полеты не выполняли. Тактико-технические характеристики аппаратов за исключением размаха крыла, который составляет 1,8 метра, не приводятся.

Контракт на разработку автономной системы дозаправки в воздухе был подписан компанией Sargent Fletcher с Исследовательской лабораторией ВВС США в августе 2004 года.

Лента.ру