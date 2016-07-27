В США опубликовали первые результаты расследования смертельной аварии Tesla

06:10, 27 июля 2016
Наука и IT
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Национальный совет по безопасности на транспорте (NTSB) США опубликовал предварительный отчет по результатам расследования смертельной аварии, которая произошла 7 мая, с участием автомобиля Tesla, двигавшегося в режиме автопилота.

REUTERS

Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на Bloomberg.

Согласно отчету, Tesla ехал с превышением допустимой скорости.

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Автомобиль двигался со скоростью 119 км/ч на отрезке пути, где максимально разрешенная скорость составляет 104,6 км/ч.

В середине июля сообщалось, что комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) собирается выяснить, не нарушила ли автокомпания Tesla закон, умолчав о смертельной аварии при продаже инвесторам своих акций на $600 млн.

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