Японская компания готовится снять с производства видеомагнитофоны

23:37, 21 июля 2016
Наука и IT
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Последний видеомагнитофон формата VHS в Японии будет произведен к концу этого месяца.

телевизор / rusbase.vc

Об этом сообщает Русская служба BBC.

Компания Funai Electric производила видеомагнитофоны в течение 33 лет. Однако в прошлом году ей удалось продать лишь 750 тысяч своих товаров, в то время как на пике продаж число проданных магнитофонов достигало 15 миллионов.

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Кроме того, компании все труднее находить запчасти для производства.

Видеомагнитофоны появились продаже в 1970-е годы, однако вскоре их вытеснила технология DVD.

Panasonic перестал выпускать видеомагнитофоны еще в 2012 году, однако Sony продавал кассеты Betamax - главного конкурента VHS - вплоть до прошлого года.

Некоторые устаревшие технологии, например, винил, до сих пор пользуются успехом. Однако, по мнению аналитиков, производителям видеомагнитофонов вряд ли стоит ожидать всплеска ностальгии.

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