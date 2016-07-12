Американские ученые разработали новый способ взлома смартфонов через YouTube (видео)
09:11, 12 июля 2016Наука и IT
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Группа ученых из американских университетов Беркли и Джорджтауна разработали эффективный способ взлома мобильных устройств с помощью скрытых голосовых команд, встроенных в видеоролики на хостинге YouTube.
Чтобы подвергнуть устройство взлому, владелец гаджета должен всего лишь смотреть ролики на YouTube / скриншот
Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на портал ZDNet.
По словам ученых, чтобы подвергнуть устройство взлому, владелец гаджета должен всего лишь смотреть ролики на YouTube.
Исследователи также подчеркнули, что взлом может произойти и «извне» - при просмотре видеороликов на YouTube на любом соседнем устройстве, например, ноутбуке, ПК, смарт-ТВ команды могут быть направлены на девайс, после чего он будет взломан.
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Отмечается, что подобный способ взлома позволит хакерам загрузить на мобильное устройство вредоносное ПО или подделать параметры конфигурации.
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