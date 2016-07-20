Хакеры пообещали "уничтожить" Pokemon GO

Об этом сообщает The Next Web.

"Мы положим их сервера, потому что это сейчас популярно и никто нас не сможет остановить. Мы сделаем это, потому что можем, и нам нравится нести хаос", — отметил один из участников группировки. По его словам, злоумышленники выбрали для атаки дату 1 августа, поэтому у них "есть время расслабиться и ничего не делать".

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Хакер также подчеркнул, что атака на Pokemon GO станет самой серьезной в истории группировки и несет цель "уничтожить" игру минимум на 20 часов. Для вывода из строя серверов компании-разработчика Niantic будет использован ботнет из 600 тысяч устройств.

Poodlecorp известны своими атаками на известные онлайн-игры и интернет-звезд. Они неоднократно взламывали сервера MMORPG League of Legends и нескольких блогеров-миллионников на YouTube.

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Pokemon Go - бесплатное приложение, основанное на технологии "дополненной реальности" - цифровой и реальный миры соединяются, поскольку картинка, отображаемая на экране смартфона, проецируется на локации реального мира.

Одна из главных целей игры - поймать покемона (Pocket Monster - "карманный монстр") - заставила выйти на улицы, парки, пляжи многих людей, полностью поглощенных этим процессом.