Летающий бонсай, искусственные жабры и суперреалистичная голограмма: топ-100 изобретений 2016 года (видео)

В частности, в рейтинге представлен летающий бонсай - небольшое дерево может подниматься в воздух благодаря магнитной левитации.

Один из роботов, упомянутых в списке, способен собрать кубик Рубика менее чем за секунду.

А вот искусственные жабры, которые поместили на шестое место, позволяют находиться под водой до 45 минут.

Также создатели ролика обратили внимание на машину для уборки моркови, которая собирает овощи, не повреждая их; автоматизированное ведро, которое поглощает различный мусор из океана, включая нефтяные продукты.

Стоит отметить так называемый "переносчик деревьев". Данное изобретение поможет безболезненно пересадить растение из одного место в другое, что позволит не рубить дерево.

В списке также представлены: портативная печь, которая позволяет приготовить пиццу всего за полторы минуты, плавающий робот, который может чинить технику в воде, магазин быстрого обслуживания покупателей в автомобилях.

Нельзя также не обратить внимание на "голопортацию". С помощью шлема HoloLens можно создать иллюзию присутствия человека. Носящий очки HoloLens видит другого участника беседы так, будто он находится с ним в одной комнате. При этом собеседник может находиться за сотни километров.