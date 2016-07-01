При стыковке "Прогресса" с МКС возникли проблемы - СМИ

Тестирование проводили космонавты Алексей Овчинин и Олег Скрипочка, передает Би-би-си. Российские СМИ сообщают, что при стыковке возникли проблемы - двигатель причаливания и ориентации выдавал дополнительный импульс, из-за чего корабль раскачивался.

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Система ТОРУ разработана, чтобы управлять движением космических аппаратов дистанционно с борта МКС при помощи двух джойстиков и пульта.