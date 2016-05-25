Ученые разгадали тайну шлейфа над Марсом

Об этом сообщает Лента.ру со ссылкой на Европейское космическое агентство.

В 2012 году шлейф образовался за десять часов, простирался над территорией площадью 500 тысяч квадратных километров и пропал через десять суток. Структура располагалась гораздо выше области, в которой из углекислого газа и воды могли бы сформироваться облака.

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Между тем, как обратили внимание ученые, шлейф существовал в ионосфере (верхней части атмосферы), где газовая оболочка планеты взаимодействует с заряженными частицами от Солнца. Ученые показали, что по времени появление аномального шлейфа на Марсе совпадает с выбросом корональной массы от Солнца. События на светиле изменили космическую погоду и привели, как полагают ученые, к кратковременному увеличению скорости утечки плазмы (с образованием шлейфа) из атмосферы Марса.

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Европейская станция Mars Express со спускаемым зондом Beagle 2 отправилась к Марсу в 2003 году. Ей удалось обнаружить шапку из водяного льда на южном полюсе Красной планеты и найти в ее атмосфере метан. Спуск Beagle 2 на поверхность планеты состоялся 25 декабря 2003 года.