Ученые вновь зафиксировали гравитационные волны от слияния черных дыр

Исследование опубликовано в журнале Physical Review Letters, передает Lenta.ru со ссылкой на издание EurekAlert.

Гравитационные волны, как показали ученые, возникли в результате слияния пары черных дыр, каждая из которых в 14 и восемь раз тяжелее Солнца. Это привело к образованию массивного объекта, который тяжелее Солнца в 21 раз и высвобождению энергии в форме гравитационных волн, эквивалентной одной солнечной массе.

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Слияние черных дыр произошло 1,4 миллиарда лет назад, а сигнал от события коллаборация зафиксировала 26 декабря 2015 года в 03:39 по Гринвичу. Детекторы LIGO, расположенные в Ливингстоне (штат Луизиана) и Хэнфорде (штат Вашингтон) в США обнаружили их с разницей во времени в 1,1 миллисекунды. Это позволяет оценить местоположение источника сигнала.

Напомним, ранее международной команде ученых удалось зафиксировать гравитационные волны, существование которых предсказал Альберт Эйнштейн.