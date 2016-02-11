Ученые впервые зафиксировали предсказанные Эйнштейном гравитационные волны

Таким образом, экспериментально существование волн ученые доказали только сейчас. Ученые называют практические доказательства "историческими", поскольку они прямо подтверждают одно из предсказаний общей теории относительности. Об этом объявили на пресс-конференции в Вашингтоне, передает meduza.io.

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Источником искривления пространства-времени или гравитационных волн, которые удалось зафиксировать, стало слияние двух черных дыр в миллиарде световых лет от Земли. Волны были зафиксированы в обеих обсерваториях, которые участвовали в исследовании.

Как отмечает The New York Times, ученым удалось записать звук слияния двух черных дыр. Энергия, выделенная в результате слияния, эквивалентна трем Солнцам.

Произошло примерно следующее: 1,2 млрд световых лет назад в далекой галактике две черные дыры вращались друг вокруг друга. Масса черной дыры была как 36 Солнц, масса меньшей - как 29 Солнц. Со временем дыры сближались и ускорялись и в конце концов слились в одну огромную черную дыру. В этот момент во все стороны со скоростью света начали распространяться гравитационные волны. Но постепенно они затухали, а к моменту приближения к Земле затухли настолько, что их уже было сложно отличить от других вибраций на планете (вроде шума или сейсмоактивности). Для того, чтобы поймать гравитационные волны, были построены две обсерватории на расстоянии около трех тысяч километров друг от друга. По форме они представляют собой букву L, у которой оба плеча равны. Длина плеч - 4 км. На концах плеч установлены идеальные зеркала, которые изолированы от колебаний. При прохождении через плечи их длина изменяется меньше, чем на величину протона. Тем не менее, оборудование настолько чувствительно, что и это изменение удалось поймать.