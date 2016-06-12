Ученые обнаружили в Индии следы хищного динозавра, жившего 150 миллионов лет назад

Цепочка окаменелых трехпалых отпечатков была найдена посредине пустыни Тар близ города Джайсалмер группой ученых отделения геологии и зоологии местного университета Джай Нарайн Виас, сообщает ТАСС.

"Нам удалось обнаружить трехпалые отпечатки лап динозавров с мощными когтями и крупными подушками-пальцами размером свыше 30 см, - заявил доктор Вирендра Сингх Парихар. - По предварительным оценкам, их оставил ящер до 3 м высотой и 5-7 метров длиной, живший на морском побережье".

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Одна из основных задач экспедиции - обнаружение в Индии окаменелостей летающих и морских рептилий, ранее не встречавшихся здесь, и бассейн Катч, а также геологическая формация Вайсакхи в районе Джайсалмера считаются чрезвычайно подходящими для этого местами. Тар или, как еще ее называют, Великая Индийская пустыня, особенно интересна в геолого-историческом смысле для изучения окаменелостей, поскольку в этом районе море было, по крайней мере, четырежды за последние 280 миллионов лет - в триасовом, меловом, кайнозойском периодах. Оно оставило в отложениях многочисленные окаменевшие фрагменты растений и животных.

Как отметил профессор Суреш Чандра Матур, первые результаты уже вдохновляют, ведь следы Eubrontes Gleneronsensis были обнаружены в Индии впервые, хотя ранее они встречались по всему миру - во Франции, Польше, Словакии, Италии, Испании, Швеции, Австралии и США. "Это открывает новые горизонты в поисках вымерших динозавров в этом регионе", - подчеркнул он.

Еще одной сенсацией стало вскрытие палеонтологического пласта со следами массовой гибели животных в районе формации Фатегарх. На так называемом костном ложе среди множества окаменелостей динозавров, крокодилоидов, брюхоногих моллюсков и рыб встречаются загадочные магнитные шарики, которые периодически находят в древних геологических слоях. По мнению профессора Матура, это открытие поможет пролить свет на таинственное исчезновение динозавров.

Как известно, тероподы - один из подотрядов ящеротазовых динозавров, преимущественно хищных, которые перемещались на двух ногах. Они составляли около 37% всех родов динозавров, самым известным из них благодаря мировому кинематографу и фильму "Парк Юрского периода" (Jurassic Park, 1993) стал тиранозавр.