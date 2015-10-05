Ученые нашли в США грызуна-"ровесника динозавров"

По словам ученых, столь древние млекопитающие могут пролить свет на ход стремительной эволюции этого класса позвоночных после вымирания динозавров, передает Би-би-си.

Новоописанное создание получило видовое название Kimbetopsalis simmonsae в честь геологической формации в американском штате Нью-Мексико, где ископаемые и были обнаружены.

При этом ученые убеждены, что родственные обнаруженному кимбетопсалису животные из отряда многобугорчатых были покрыты шерстью и появились за 100 млн лет до исчезновения динозавров с лица Земли.

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По словам палеонтологов, похожий на бобра грызун может оказаться самой крупной находкой из всех описанных многобугорчатых - вероятно, он мог иметь массу в 100 кг.

Открытие кимбетопсалиса может убедительно продемонстрировать, насколько быстро развивались млекопитающие в мире после гибели динозавров, полагает Томас Уильямсон из музея Нью-Мексико.

Ранее на севере Аляски ученые обнаружили останки травоядных гадрозавров, живших там примерно 69 миллионов лет назад.