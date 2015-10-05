Ученые нашли в США грызуна-"ровесника динозавров"

07:50, 05 октября 2015
Наука и IT
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Палеонтологи обнаружили в США останки грызуна, жившего около 65 млн лет назад.

ZN.UA

По словам ученых, столь древние млекопитающие могут пролить свет на ход стремительной эволюции этого класса позвоночных после вымирания динозавров, передает Би-би-си.

Новоописанное создание получило видовое название Kimbetopsalis simmonsae в честь геологической формации в американском штате Нью-Мексико, где ископаемые и были обнаружены.

При этом ученые убеждены, что родственные обнаруженному кимбетопсалису животные из отряда многобугорчатых были покрыты шерстью и появились за 100 млн лет до исчезновения динозавров с лица Земли.

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По словам палеонтологов, похожий на бобра грызун может оказаться самой крупной находкой из всех описанных многобугорчатых - вероятно, он мог иметь массу в 100 кг.

Открытие кимбетопсалиса может убедительно продемонстрировать, насколько быстро развивались млекопитающие в мире после гибели динозавров, полагает Томас Уильямсон из музея Нью-Мексико.

Ранее на севере Аляски ученые обнаружили останки травоядных гадрозавров, живших там примерно 69 миллионов лет назад.

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