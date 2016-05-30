Объем пиратского программного обеспечения в Украине составляет более 80% - исследование

Об этом сообщается в аналитическом исследовании международной ассоциации BSA.

«Согласно опросу, в Украине 82% программного обеспечения, установленного на компьютерах, не лицензировано надлежащим образом. Так, произошло снижение (объемов пиратского ПО - УНИАН) на 1% по сравнению с предыдущим исследованием BSA в 2013 году», - говорится в сообщении.

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В целом, согласно данным аналитиков, в 2015 году объем нелицензированного ПО в мире составил 39%, что на 4 п.п. меньше результатов прошлого исследования в 2013 году. В частности, отмечается, что самый большой уровень использования пиратского ПО наблюдался в Азиатско-Тихоокеанском регионе (61%), а наименьший – в Северной Америке (17%). В Европе данный показатель колеблется от 28% до 58%.

Как сообщал УНИАН, в начале мая 2016 года офис Торгового представительства США в обнародованном ежегодном отчете относительно уровня защищенности прав интеллектуальной собственности в мире Special 301 Report отметил недостаточный уровень защиты прав интеллектуальной собственности в Украине. Украина, как и в прошлом году, оказалась в группе из 11 стран в так называемом списке Priority Watch List (Приоритетный список наблюдения). Странам этой группы рекомендуется принять активные меры для борьбы с «пиратством». В эту группу, помимо Украины, вошли Китай, Аргентина, Чили, Россия и др.