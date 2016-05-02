Торговое представительство США отмечает недостаточную защиту прав интеллектуальной собственности в Украине

Об этом говорится в обнародованном ежегодном отчете относительно уровня защищенности прав интеллектуальной собственности в мире Special 301 Report офиса Торгового представительства США.

Украина, как и в прошлом году, оказалась в группе из 11 стран в так называемом списке Priority Watch List. Странам этой группы рекомендуется принять активные меры для улучшения уровня защиты в сфере прав интеллектуальной собственности. В эту группу, помимо Украины, вошли Китай, Аргентина, Чили, Россия и др. В то же время авторы отчета напомнили, что в 2013 году Украина имела более низкие показатели и входила в список аутсайдеров - Priority Foreign Country.

В докладе отмечается, что одним из первоочередных шагов Украины должно стать уменьшение использования нелицензионного программного обеспечения в органах государственной власти.

Читайте такжеВ Минэкономразвития появится советник по вопросам IT

«Важно, чтобы правительства действовали в рамках закона (относительно использования программного обеспечения - УНИАН), чтобы подать пример соблюдения прав интеллектуальной собственности частным предприятиям», - говорится в отчете.

В настоящее время в Украине уровень использования пиратского программного обеспечения в государственных учреждениях оценивается в 60-80%.

Также авторы документа отмечают, что в Украине существует много сайтов, которые распространяют пиратский контент.

Американские эксперты отметили, что Украина улучшила ситуацию по некоторым направлениям. В частности, в системе органов Национальной полиции было создано специальное подразделение по борьбе с нарушением прав интеллектуальной собственности. Также правительство объявило о планах по усилению контроля за соблюдением законодательства в данной сфере.

«Однако доказательства реального прогресса пока не очевидны, и выполнение планов остается недостаточным», - говорится в отчете.

Читайте такжеУкраина названа главным "пиратом" в мире

Как отметили авторы отчета, хотя Украина и борется со случаями нарушения авторских прав, в стране действует около 15 организаций, которые занимаются сбором роялти, но не выплачивают его владельцам авторских прав.

Как сообщал УНИАН, 28 апреля заместитель министра экономического развития и торговли Украины – торговый представитель Украины Наталья Микольская проинформировала, что Кабинет министров вскоре рассмотрит концепцию реформирования государственного управления в сфере защиты интеллектуальной собственности. В частности, по ее словам, Минэкономразвития намерено подать в парламент несколько законопроектов в сфере защиты прав интеллектуальной собственности с целью технологизации функций государства и развития ИТ-отрасли.