Ученые описали возможные химические и физические свойства "Планеты Х"

Посвященный исследованию препринт опубликован на сайте arXiv.org, передает Лента.ру.

По мнению ученых, небесное тело будет иметь не красный, как полагают некоторые ученые, а темно-синий цвет. Таким образом она будет темнее Нептуна, который в оптическом диапазоне имеет темно-голубой оттенок, и Урана, газовая оболочка которого имеет светло-голубой цвет.

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Ученые полагают, что из известных небесных тела на "Планету Х" более всего походят Уран и Нептун. Поскольку температуры на ней крайне низки, газообразного метана ее атмосфере практически нет, в отличие от газовой оболочки Нептуна, где он присутсвует. Это соединение, по мнению ученых конденсируется и находится в основании атмосферы планеты или ее облаках.

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К своим выводам ученые пришли, проведя компьютерное моделирование небесного тела с учетом имеющихся к настоящему времени о нем данных. В случае, если "Планета Х" в 5-20 раз тяжелее Земли, температура ее ядра достигает 35-50 кельвинов, а ее радиус в 3-6 раз больше, чем у Земли. Более точные значения этих параметров зависят от отношения водорода и гелия, содержащегося во внешней оболочке небесного тела (более подробные данные представлены в таблице выше).