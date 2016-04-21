В Бразилии установили билборды, убивающие комаров

Как сообщает N+1, билборды под названием "Mosquito Killer" были созданы рекламными агентствами Posterscope и NBS. Два щита, установленные в Рио-де-Жанейро, подсвечиваются флуоресцентными лампами и выделяют углекислый газ и раствор молочной кислоты, тем самым имитируя дыхание и пот человека. Комары, которые подлетают к билбордам, затягиваются внутрь с помощью специального механизма, после чего, по словам создателей, умирают из-за обезвоживания.

"Mosquito Killer" может привлекать комаров в радиусе до 2,5 километров. Компании выложили в открытый доступ детали своей разработки, так что подобный щит можно будет создать и в других городах.

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