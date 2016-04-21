Более 2 миллиардов человек рискуют заразиться вирусом Зика

Об этом говорится в исследовании, опубликованном в журнале eLife, передает Русская служба Би-Би-Си.

Первоначально считалось, что приводящий к тяжелым врожденным дефектам вирус Зика передается через укусы одной из разновидностей москита - Aedes aegypti, или комара желтолихорадочного.

В связи со вспышкой заболевания, вызванного этим вирусом, в начале этого года в ряде стран была объявлена чрезвычайная ситуация.

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Последние исследования показали, что распространение вируса Зика не ограничивается одним ареалом обитания Aedes aegypti - процесс передачи заболевания более сложен.

На картах, опубликованных в журнале eLife, вероятная область распространения вируса охватывает территории от северной Австралии до южной Азии, всю центральную и части западной и южной Африки, а также большую часть Южной и часть Северной Америки, включая побережье США.

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Как рассказал Би-би-си один из авторов исследования, доктор Оливер Брейди из Оксфордского университета, это первые карты, отражающие реальную картину распространения вируса.

"Комары – это только одно условие, необходимое для распространения вируса Зика, но есть и целый ряд других. Погодные условия должны быть достаточно теплыми, чтобы вирус мог воспроизводиться в теле комара. Кроме того, должна быть высокая плотность населения", - рассказал доктор.

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Согласно исследованию, в общей сложности в районах, находящихся под угрозой эпидемии Зика, проживают 2,2 миллиарда человек.