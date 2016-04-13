В Facebook Messenger сторонние разработчики смогут создавать ботов

Об этом основатель и глава компании Марк Цукерберг объявил на конференции для разработчиков F8, передает vc.ru.

Теперь компании смогут создавать ботов для поддержки своих клиентов через Facebook Messenger. В частности, с их помощью можно уведомлять клиентов о важных новостях с использованием изображений, ссылок и кнопок действия. Также у пользователей мессенджера появится возможность, например, заказать стол в ресторане или ознакомиться с каталогами интернет-магазинов.

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В ходе своего выступления Цукерберг продемонстрировал работу ботов на примере CNN и интернет-магазина цветов 1-800-Flowers. Первый отправляет пользователю последние новости, а при помощи второго можно заказать цветы, используя заранее готовые команды.

Facebook также представила инструмент для машинного обучения ботов Bot Engine, который позволит разработчикам «научить» ботов по-разному вести в определённых ситуациях. В основу технологии легли разработки компании Wit.ai, которую соцсетьприобрела в январе 2015 года.

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«API для отправки и получения сообщений [клиентам] более чем достаточно. Но если вы хотите создать более сложного бота, то используйте наш Bot Engine», — заявил на конференции вице-президент Facebook Дэвид Маркус.

Возможность создавать ботов для мессенджера является частью сервиса Messenger Platform, который Facebook представила в марте 2015 года. При помощи Messenger Platform соцсеть интегрирует свой мессенджер с другими приложениями. В рамках этого проекта Facebook уже сотрудничает с авиакомпанией KLM, сервисом Uber и музыкальным приложением Spotify.