Китайские рестораны отказываются от роботов-официантов - BBC

Несколько ресторанов в городе Гуанчжоу на юге Китая обнаружили, что "персонал" из числа роботов создает им больше проблем, чем дает преимуществ.

Два из трех таких учреждений прекратили работу, а третий отправил обратно производителю всех роботов, кроме одного, и снова набрал на работу людей, передает BBC Украина со ссылкой на китайское издание Workers' Daily.

По словам сотрудников ресторанов, роботы были превосходным орудием для привлечения людей в заведение, однако они не достаточно хорошо запрограммированы на то, чтобы подавать им еду и напитки.

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"Их услуги были ограниченными. Они не способны налить воду клиентам или принимать заказы", - рассказал один из работников заведения.

По его словам, несмотря на мобильность, работы просто не могли выполнять те же задачи, что и их живые коллеги.

Как рассказал сайту Shanghaiist специалист Гуандунського технологического университета Чжан Юн, роботы на современном уровне развития хороши для выполнения повторяющихся задач на производстве, однако они пока не способны автономно выполнять работу официантов, которым приходится контактировать с людьми. Ведь поведение последних часто непредсказуемо.