Ученые "обучили" робота-гепарда прыгать через препятствия (видео)

Об этом сообщает Лента.ру со ссылкой на The Verge.

Усовершенствованная ими версия Cheetah способна распознавать и преодолевать препятствия высотой до 40 сантиметров.

Машина определяет присутствие барьеров при помощи лидара — лазерного радара, аналогичного тем, которые устанавливаются в современные беспилотные автомобили.

Читайте такжеВ Токио робот-женщина встречает посетителей одного из универмаговЗа действия Cheetah отвечают три алгоритма. Первый определяет препятствие и оценивает его высоту, а также расстояние до него. Второй решает, где должен находиться Cheetah в начале прыжка, и корректирует движение робота, чтобы он успел занять требуемую позицию. Третий алгоритм высчитывает, с какой силой нужно прыгнуть, чтобы справиться с заданием.

По заявлению создателей, Cheetah стал первым четырехлапым роботом, способным самостоятельно бегать и одновременно прыгать.

Ранее алгоритмы Cheetah были оптимизированы так, чтобы машина самостоятельно могла развивать скорость, превышающую скорость легкоатлета Усэйна Болта, считающегося самым быстрым бегуном в мире.

В 2009 году Болт поставил мировой рекорд на дистанции 100 метров. Его пиковая скорость во время испытания составила 44,7 километра в час. Cheetah же научился передвигаться со скоростью 45 километров в час (у настоящих гепардов этот показатель может достигать 112-120 километров в час).

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