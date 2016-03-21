Apple презентует новые гаджеты (событие завершено)

Сегодня Apple презентует новый смартфон iPhone SE и планшет iPad Pro.

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Все действо происходит в городке Купертино в Калифорнии, именно здесь расположена штаб-квартира компании.

Ожидается, что "гвоздем" программы станет новый телефон iPhone SE (Special Edition). Если не учитывать 4-дюймовый дисплей, это, фактически, уменьшенная версия iPhone 6s.

Также ждем презентации новой версии iPad, обновленных ремешков для AppleWatch и новых приложений.