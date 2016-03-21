Apple презентует новые гаджеты (событие завершено)
19:05, 21 марта 2016Наука и IT
1456 0
Ожидается, что "купертиновцы" покажут новый телефон, планшет и ремни для смарт-часов.
REUTERS
Сегодня Apple презентует новый смартфон iPhone SE и планшет iPad Pro.
Читайте такжеApple: Отцы-основатели США "были бы потрясены" запросом Минюста о взломе iPhone
Все действо происходит в городке Купертино в Калифорнии, именно здесь расположена штаб-квартира компании.
Ожидается, что "гвоздем" программы станет новый телефон iPhone SE (Special Edition). Если не учитывать 4-дюймовый дисплей, это, фактически, уменьшенная версия iPhone 6s.
Также ждем презентации новой версии iPad, обновленных ремешков для AppleWatch и новых приложений.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter