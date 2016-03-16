Ученые подтвердили существование сверхгиганта с нейтронной звездой внутри

04:43, 16 марта 2016
Наука и IT
3402 0

Астрофизики из Кембриджского университета подтвердили уникальный статус HV2112 как наиболее вероятного кандидата в объект Ландау-Торна-Житков — звездное образование, состоящее из красного гиганта (или сверхгиганта), внутри которого находится нейтронная звезда. 

astronomiaonline.com

Посвященный исследованию препринт авторы опубликовали на сайте arXiv.org, передает Лента.ру.

Ученые провели повторный анализ данных фотометрических каталогов и следующих из них выводов о характере движения объекта HV2112 в пределах Малого Магелланового облака. Астрофизики пришли к выводу, что параметры движения и фотометрия небесного тела позволяют отнести его к объекту Ландау-Торна-Житков.

Небесное тело HV2112 впервые было обнаружено в 2014 году при помощи оптических 6,5-метровых телескопов Обсерватории Лас-Кампанас в Чили. Ученые изучили спектры объекта из Малого Магелланового облака и обнаружили в них аномально высокое содержание линий, отвечающих рубидию, литию и молибдену.

Читайте такжеУченый заявил о существовании еще одной планеты-гиганта в Солнечной системе

Высокая температура красных сверхгигантов, к которым, как считалось, относится HV 2112, позволяет им содержать каждый из этих элементов, но, как правило, не все три одновременно и не в таком большой количестве. Имеющееся распределение химических элементов свидетельствует в пользу того, что звезда HV 2112 является объектом Ландау-Торна-Житков.

Такие объекты могут образовываться в результате вхождения нейтронной звезды во внешние слои умирающей звезды-компаньона (красного сверхгиганта) и аккреции на себя ее вещества. Дальнейшая эволюция системы зависит от соотношений параметров звезд и может привести, в частности, к образованию объекта Ландау-Торна-Житков.

Читайте такжеХаббл нашел наиболее отдаленную из обнаруженных галактик - ВВС

Звезда на стадии объекта Ландау-Торна-Житков может находиться около тысячи лет. Дальнейшая эволюция системы приводит к взрыву сверхновой и образованию двух релятивистских объектов (например, пульсара и нейтронной звезды, вращающихся на большой скорости относительно общего центра масс, который сам движется с высокой скоростью).

Кип Торн и Анна Житков описали такие объекты в 1977 году. Еще раньше, в своей статье 1932 года «К теории звезд», советский физик Лев Ландау предсказал существование нейтронных звезд, а в работе «Об источниках звездной энергии», опубликованной в 1938 году в журнале Nature, предположил существование звезд с нейтронным ядром.

Читайте такжеУченые обнаружили две гигантские планеты у звезды в созвездии Большого Пса

В настоящее время число кандидатов в объекты Ландау-Торна-Житков не превышает пяти. Обнаруженные особенности спектра делают звезду HV 2112 самым вероятным претендентом на роль подобных структур. К другим кандидатам относятся, например, объекты U Aquarii, VZ Sagittarii и, вероятно, GRO J1655-40.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter