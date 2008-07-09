Ведущие физики в области высоких энергий собрались в Сумах

В Сумской области ведущие физики из Франции, Великобритании, Канады, России, Польши и других стран принимают участие в Трансъевропейской школе по физике высоких энергий и ядерной физики - TESHEP-2008.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Сумской облгосадминистрации, это мероприятие второй год подряд проходит в регионе в рамках Трансъевропейской инициативы при поддержке Национального центра научных исследований во Франции, Института ядерных исследований НАН Украины и Института прикладной физики НАН Украины (г. Сумы).

К чтению лекций, проведению семинаров и обсуждению наиболее актуальных вопросов современной физики приглашены 15 профессоров – известных ученых из ведущих научных центров. Слушателями нынешней школы являются 45 аспирантов из 10 стран, в которых проводятся исследования в соответствующей области. Для них организована содержательная программа: лекции, тематические семинары, практическая работа и студенческие сессии. Особенностью школы являются также обязательные пятиминутные научные доклады молодых ученых.

В частности, исследователи рассмотрят вопросы темной энергии и темной материи, стандартные модели и перспективы, контрольно-измерительные приборы для высоких энергий, физика нейтрино, физика астрочастиц, методы анализа данных. Обсуждаются также и вопросы налаживания научного сотрудничества с украинскими физиками.

"Сумская область исторически имеет мощный интеллектуальный потенциал. Она богата славными именами ученых, которые внесли весомый вклад в различные отрасли науки. Основными направлениями деятельности наших промышленных предприятий является химическое, насосное, энергетическое машиностроение, приборостроение и радиоэлектроника, имеющие в мире широкий спрос", – отметил заместитель председателя Сумской ОГА Александр ЛАВРИК, комментируя это событие европейского уровня.

Директор Института прикладной физики НАН Украины, академик Национальной академии наук Украины Владимир СТОРИЖКО отметил, что участие сумских физиков в мировых проектах и работе исследовательских центров чрезвычайно перспективно и полезно. "Осуществление таких проектов требует больших усилий на протяжении длительного времени, поэтому необходимо уже сейчас готовить молодых ученых, которым и надлежит совершить новые открытия", – сказал В.СТОРИЖКО.

Работа TESHEP-2008 продлится до 10 июля.