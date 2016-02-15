NASA представило визуализацию солнечного затмения 8 марта в Юго-Восточной Азии

Об этом сообщает NASA.

Явление на каждой территории (показанной на видео) будет продолжаться в течение 1,5-4 минут.

В общем, от начала затмения и до его завершения пройдет более трех часов.

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В результате затмения Луна загораживает диск Солнца, так что часть территории Земли оказывается в тени и освещена только слабым светом солнечной короны.