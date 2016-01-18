WhatsApp отменил абонентскую плату

Таким образом приложение стало полностью бесплатным, сообщается в официальном блоге WhatsApp, передает Lenta.ru. Согласно анонсу, решение приняли в связи с тем, что подписная модель не зарекомендовала себя как успешная. «У многих пользователей WhatsApp нет кредитной карты, и они беспокоились, что спустя год им придется отказаться от мессенджера», - поясняется в сообщении.

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Администрация сервиса пообещала не добавлять в него рекламу. Вместо этого для WhatsApp разработают ряд надстроек, которые позволят использовать мессенджер для общения с учреждениями и организациями, которые интересны абоненту. В качестве примера в анонсе называют банки и авиакомпании.

По данным Bloomberg, WhatsApp - второй по популярности мессенджер в мире. Им пользуются более 800 млн человек. В 2014 году его приобрела Facebook за $18 млрд.