СМИ сообщили об утекшем в интернет видео с предполагаемым iPhone 7

В кадре видны руки человека, разглядывающего аппарат, корпус которого целиком сделан из металла, передает Lenta.ru со ссылкой на Tech Radar. На лицевой стороне устройства отсутствует кнопка Home, и не виден безель (обод вокруг дисплея). Задняя камера располагается не слева вверху смартфона, а по центру.

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Ряд западных СМИ усомнился в подлинности записи, отметив, что в финале кто-то окликивает предполагаемого автора, и тот прячет смартфон в карман. По мнению журналистов, если бы в действительности кто-то заметил подобную попытку заснять засекреченное устройство, то запись обязательно бы уничтожили.

1 декабря появились сообщения о том, что в Apple тестируют сразу несколько разных моделей iPhone 7. 21 октября портал Tech Times упомянул, что будущий смартфон Apple может остаться без кнопки Home. Издание сослалось на аналитика инвестиционного банка Piper Jaffray Джина Манстера, который предположил, что компания ради этой цели запатентовала сканер отпечатков пальцев, встроенный прямо в экран.

Современное поколение iPhone представлено модельным рядом iPhone 6. Наиболее свежая версия, iPhone 6s, официально поступила в продажу осенью.