СМИ рассказали, когда состоится презентация нового iPhone

Ожидается, что на ней будет представлена новая версия Apple Watch, а также iPhone с четырехдюймовым экраном, сообщает ТСН со ссылкой на источники 9to5Mac.

Что нового будет в Apple Watch, точно неизвестно. Возможно, там появится камера для Facetime и улучшенные датчики, а вай-фай будет работать независимо от iPhone.

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Также неизвестные параметры iPhone с четырехдюймовым экраном. Предполагается, что это будет нечто среднее между iPhone 5s и iPhone 6s.

По неподтвержденным данным, в маленьком iPhone будет процессор последнего поколения айфонов A9, а камеру ему оставят от iPhone 5s.

Напомним, официальные продажи iPhone 6s и iPhone 6s Plus стартовали 25 сентября. Основное новшество линейки - технология 3D Touch, что позволяет смартфону различать силу прикосновения. Первые три дня продаж оказались для Apple рекордными: за этот срок было реализовано 13 млн устройств.