Apple может выпустить новый 4-дюймовый iPhone - аналитик

Об этом заявил аналитик компании KGI Securities Минг-чи Куо. Сообщение об этом было опубликовано изданием The Verge.

По мнению Куо, смартфон будет выпущен на рынок в первой половине 2016 года и будет содержать чип А9, который был встроен в iPhone 6s и 6s Plus. Вместе с тем, ожидать того, что новый iPhone будет оснащен функцией 3D Touch, все же не стоит, передает ZN.UA.

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Как отмечает Куо, в обществе все еще существует спрос на 4-дюймовые iPhone, поэтому он ожидает, что Apple обновит эту линейку, встроив в нее чип А9 для того, чтобы обеспечить нормальную работу iOS 9 или потенциальной iOS 10. Он также отмечает, что iPhone будет выполнен в металлическом корпусе, что означает, что компания все-таки не будет выпускать пластиковую версию iPhone, как это было сделано в случае с iPhone 5с.

Куо также сделал прогноз относительно устройства iPhone 7. По его мнению, в него будет встроен чип А10, а iPhone 7 Plus получит три гигабайта оперативной памяти.