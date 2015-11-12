Apple занялась созданием системы денежных переводов

Об этом The Wall Street Journal сообщили информированные источники, передает Lenta.ru. Предположительно, приложение по функциям будет напоминать сервис Venmo от Paypal. Выпустить его могут уже в 2016 году. Скорее всего, сервис будет связан с платежной системой Apple Pay, которая позволяет проводить оплату товаров и услуг банковскими картами с iPhone.

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Apple Pay был запущен в 2014 году и пока доступен только для жителей США и Великобритании. Он поддерживает оплату с iPhone 6 и 6 Plus без использования NFC-терминалов.

Сервис Venmo позволяет участникам переводить друг другу деньги с помощью мобильных телефонов. Согласно правилам, использовать сервис для оплаты товаров запрещено. В III квартале с помощью Venmo были совершены транзакции на общую сумму в $2,1 млрд.