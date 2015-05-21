Кларксон назвал ошибкой свое увольнение из Top Gear

Выступая впервые после увольнения в радиопрограмме Би-би-си, он сказал, что после расставания с шоу в его жизни образовалась дыра, которую необходимо чем-то заполнить. Об этом сообщает Русская служба Би-би-си.

Кларксон признал, что ему поступали предложения от телекомпаний, которые хотели предложить ему и его команде работу. "Было бы глупо с моей стороны что-то такое предпринимать", - сказал он.

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Руководство Би-би-си не продлило контракт с Джереми Кларксоном после потасовки на съемочной площадке, в ходе которой ведущий ударил продюсера Top Gear. Позднее Кларксон объяснил, что в день потасовки он сильно переживал, полагая, что, возможно, болен раком.