Amazon открыла первый физический книжный магазин

Об этом пишет The Guardian.

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Сообщается, что в магазине будут продаваться более 6000 книг. Это бестселлеры интернет-гипермаркета, а также издания, рейтинг которых на сайте превышает 4,8. Важно, что продаваться книги будут по тем же ценам, что и в сети. Магазин назвали Amazon Books.

Отметим, Amazon и ранее совершала некие шаги в сторону офф-лайн торговли. Например, создавались пункты выдачи заказов, где можно было оставить бумажную заявку на ту или иную книгу либо приобрести Kindle e-reader.