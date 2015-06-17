У телепрограммы Top Gear появился новый ведущий

Он, как сообщила Би-би-си, подписал с корпорацией трехлетний контракт. "Я счастлив, Top Gear - это моя любимая программа", - прокомментировал назначение Крис Эванс.

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Последняя программа Top Gear с Джереми Кларксоном, уволенным в марте, выйдет в эфир 28 июня.

75-минутный эпизод будет показан в 20:00 по британскому времени и завершит 22-й сезон. Передача будет состоять из двух фильмов, снятых до отстранения Джереми Кларксона от работы.

Джереми Кларксон был сначала временно отстранен, а потом уволен руководством Би-би-си из программы в марте после "потасовки" с продюсером, произошедшей в гостинице.